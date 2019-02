"El Constitucional adolece de autoridad moral"

El exconseller Josep Rull afirmó ayer ante el Tribunal Supremo que "no se utilizó un euro público para organizar el referéndum" y admitió que siguió adelante con el 1-O pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, del que denunció su "falta de autoridad moral". En la quinta sesión del juicio al "procés", el político egarense libró un duro pulso con la Fiscalía, especialmente en el episodio que más compromete su acusación, la negativa a que atracara en Palamós el barco que debía hospedar a la policía. No se tramitó adecuadamente y no había espacio, dijo ayer Rull, que suena como candidato del PDeCAT a las elecciones generales del 28-A.

Por su parte, la esposa de Josep Rull aseguraba ayer a la salida de la sala del Tribunal Supremo, a punto de tomar el AVE de regreso a Terrassa, que las declaraciones de Josep Rull "me han llenado de orgullo, tal como las del resto de acusados. Han desmontado la farsa de la acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado".

