El Tribunal Supremo acelera el juicio, con más sesiones en marzo, ante las elecciones generales

La sala del Tribunal Supremo que juzga a la cúpula del "procés" ha acordado acelerar el juicio en las próximas semanas, añadiendo sesiones que no estaban previstas para el próximo mes de marzo, con las elecciones generales del 28 de abril próximo en perspectiva.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, ha anunciado este miércoles a las partes algunos cambios en el calendario previsto para el juicio, con lo que las tres primeras semanas de marzo habrá sesión también los lunes, además de los martes, miércoles y jueves, programados inicialmente.

El tribunal ha decidido acelerar el desarrollo del juicio, una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales para el próximo 28 de abril, a las que seguirán las municipales y autonómicas del 26 de mayo.

De hecho, la sala acordó este martes señalar para la semana próxima las declaraciones del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex presidente catalán Artur Mas y el ex presidente del Parlament Roger Torrent, entre otros políticos citados como testigos, con la intención de alejarlos de la campaña electoral de las generales del 28-A.

Marchena ha precisado este miércoles que el propósito de la sala es terminar esta semana las declaraciones de los acusados para iniciar la semana próxima las testificales, y ha advertido que si se alargan podrían aplazarse a otro día, aunque ha garantizado que el viernes próximo no habrá sesión.