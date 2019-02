Josep Rull responde a la Abogacía del Estado tras finalizar el interrogatorio de la Fiscalía

14.15

En una declaración calcada a la de Jordi Turull ayer, Josep Rull responde a la abogada del Estado Rosa María Seoane sobre la reserva en presupuestos de una partida de 6 millones para procesos electorales. "No era una partida concreta" y respondía a la voluntad política de "celebrar un referéndum pactado con el Estado", ha respondido Rull.

Seoane también ha preguntado sobre la incautación de tarjetas censales en Unipost y sobre quién facilitó los datos censales. Rull ha negado conocer quién lo hizo y que, pese a asumir la responsabilidad del referéndum, ha reiterado que no se destinó un solo euro público. El Govern "comunicó" la convocatoria a la población, pero no se hizo cargo de la parte "operativa", ha afirmado.

La sesión se suspende hasta las 4,30 de la tarde, pero antes las defensas plantean preguntas. El último en hacerlo ha sido Jordi Pina, abogado de Josep Rull.

El interrogatorio se centra en la documentación relacionada con el atraque frustrado del buque/hotel para la Policía Nacional en el puerto de Palamós. También sobre la entrevista en el digital 'El Nacional y reproducida por fiscalía en el escrito de acusación. Rull ha denunciado que el documento mezcla respuestas con la voluntad de forzar un relato de apoyo a la violencia.



13.45

Rull ha negado que el Govern evaluara escenarios de violencia antes del 1-O, después de decir en la entrevista de El Nacional que "el Estado iba a ser muy contundente". El acusado ha asegurado que sus palabras se referían a las declaraciones del Fiscal del Estado dijo "no nos obliguen a ir más allá de la ley".

El interrogatorio de la fiscal ha culminado y empiezan las preguntas de la Abogacía del Estado.



13.40

Respecto al día del referéndum, Rull sabía que los votantes tenían intención de pasar la noche en los colegios electorales "con la pretensión de poder ejercer su derecho al voto". "Es inaudito que se hable de muro humano que atacaba a la policía".

El acusado se ha referido a los colegios que cerraron los Mossos, "sin ningún tipo de violencia", y en los que intervinieron las fuerzas del Estado, "con violencia". La policía autonómica actuó "con ponderación", ha firmado.

¿Barajaron suspender la consulta?, ha preguntado la fiscal. "Convocar un referéndum no aceptado por el Estado no es delito", ha dicho Rull, que ha recordado como ayer martes el PP pedía en el Congreso que volviera a incorporarse como delito al Código Penal.



13.30

El interrogatorio continúa. Ahora sobre la entrevista que Rull concedió el digital "El Nacional", sobre cuyo contenido el acusado ha mantenido un duro pulso con Fiscalía y con el magistrado Manuel Marchena. Rull ha leído sus declaraciones y retado a la fiscal a encontrar dónde está la frase que consta en la causa y que le acusa de incitar a la movilización popular, lo que le ha reportado el reproche del presidente del Tribunal Supremo.

La declaración continúa en torno al atraco en Palamós del buque que debía alojar a la Policía Nacional, que fue rechazado por las autoridades. Rull ha afirmado que el buque no utilizó los mecanismos ordinarios para el amarre. El consignatario pidió atracar 20 días para reparar los camarotes, pero el puerto "estaba ocupado" esos días de septiembre por "grandes buques y cruceros. Es imposible que puedan coexistir". Se negó el atraque porque "los cruceros son la joya de la corona de Palamós" y su obligación era preservar la "fiabilidad " económica del puerto. Y ha insistido: El buque "no pidió" el amarre "para puerto de Estado".



13.15

La sesión se reemprende tras una pausa de unos minutos y la fiscal continúa preguntando a Josep Rull , ahora sí ,sobre los hechos que sustentan la acusación del delito de rebelión. Antes, Josep Rull ha pedido que la causa "respete el topónimo de Terrassa. "Yo soy de Terrassa", dijo. "Terrassa desde 1979 se escribe con "e" y con dos eses. Por tanto rogaría a Ministerio Fiscal y Abogacía para que utilicen los topónimos adecuadamente y no los de épocas anteriores de recuerdo infausto".

Respecto a la intervención policial en Unipost y el 20 de septiembre ante la conselleria de Economía Josep Rull vio "una manifestación pacifica, cívica, con expresiones puntuales a los coches y que rechazo de manera categórica", y no un tumulto. "Era una movilización en favor de la libertad y la democracia".

En este punto del interrogatorio, Rull no ha respondido a las preguntas sobre el dispositivo policial y ha remitió a las explicaciones de Joaquim Forn la pasada semana. Sí ha cuestionado el relato de la Fiscalía sobre los hechos. "Ustedes definen la manifestación como tumulto, turba, muchedumbre, masa, instrumento coactivo. Para mí es un derecho de manifestación. Utilizar estos conceptos para denigrar a los ciudadanos que lícitamente se concentran me parece como mínimo sorprendente".

A las preguntas de Fiscalía sobre los "escraches" a los hoteles donde se alojaban los policías desplazados a Catalunya, Rull ha afirmado que le ha "costado verlos, pero si los ha habido los condeno de manera rotunda".



11.35

El interrogatorio al exconseller Josep Rull gira a partir de este momento en la cesión de locales públicos el día del referéndum. Rull afirma desconocer si se solicitó a los alcaldes que cedieran locales . "Creo que tuvieron un papel importante en aquella expresión democrática de dignidad democrática". La consellería de Territori i Sostenibilitat, que lideraba Rull, puso a disposición las dependencias de la Junta de Residus de Catalunya".

El 1-O hubo observadores internacionales que "quedaron escandalizados" por las cargas policiales del día del referéndum. Rull ha asegurado desconocer quién pagó su desplazamiento a Catalunya.

Las urnas y las papeletas "estaban, yo voté", aunque Rull asegura desconocer dónde se imprimieron. "En mi país hay un importante volumen de ciudadanos comprometidos en la causa de la libertad. Tenía la confianza", dijo, "si esto es un problema...".

Respecto a la jornada, la Fiscalía ha preguntado a Rull si no temió por la seguridad de los votantes. "Jamás hubiese imaginado que las fueras de seguridad del Estado desplegaran el nivel de violencia que desplegaron" ante "gente pacífica y democrática". El Govern tuvo en cuenta un precendente, el 9-N, cuando "no ocurrió nada". El 1-O, ha insistido Rull, "no hubo ningún atisbo de violencia" por parte de quienes participaron en la consulta.



10.45

El interrogatorio ha seguido centrado en la convocatoria del referéndum y la acusación de malversación.

Rull ha admitido que al menos en seis ocasiones fue advertido por el Tribunal Constitucional, al que acusó de estar sometido a los dictámenes del Gobierno. El econseller ha mencionado la suspensión de numerosas iniciativas legislativas del Govern. "Hay una utilización sistemática, constante, permanente por parte del Estado y del Tribunal Constitucional, que se ha dejado instrumentalizar, que la autonomía de Catalunya queda absolutamente minimizada".

En sus decisiones en 2017, Rull respondió a los principios de "legitimidad, al principio de la ley y principio democrático", aunque si "el principio democrático es constantemente violado, esta legitimidad queda afectada".

Como ya hizo ayer Jordi Turull, el acusado ha explicado que la convocatoria del referéndum "me honró a mí y al conjunto de los miembros del gobierno", y que se aprobó en base a una ley que "no estaba suspendida ni impugnada".

Respecto a las leyes de desconexión, "se tramitaron" de acuerdo "a un artículo de la ley del Parlament". "¿Sin firma del secretario, sin el dictamen del consejo de garantías, sin plazo de enmiendas?, ha preguntado la fiscal. "Todos los instrumentos que se utilizaron siempre garantizaron la pluralidad política y democrática", "siempre, siempre".

Consuelo Madrigal ha insistido en la teoría de que más de seis millones de euros presupuestados se pudieron desviar fondos a actividades declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional. " No se podía ni se hizo", ha dicho Rull. "Gastos no hubo ninguno". Y en el caso concreto del encargo de la distribución de tarjetas censales a Unipost, Rull respondió en los mismos términos de Turull ayer: "No encontrará ninguna factura con el pago de algún tipo de gasto vinculado a Unipost. No se produjo".



10.15

La quinta sesión del juicio del "procés" ha empezado a las 10,15 de la mañana con el interrogatorio al exconseller Josep Rull que, como hizo ayer Jordi Turull, ha optado por declarar en castellano, por la falta de un servicio de traducción simultánea en el Supremo, y ha respondido a todas las partes excepto a las preguntas de Vox.

Rull ha iniciado su intervención con un alegato en defensa del catalán. Ha reivindicado "el derecho a poder utilizar la lengua propia, la materna, es fundamental ". No poder hacerlo, ha dicho, "hace imposible mi derecho pleno a expresarme en plenitud". Y ha añadido; "Con demasiada frecuencia tengo la sensación que se ve la lengua catalana como una amenaza o como un problema. Ojalá se viera la lengua catalana como una riqueza con voluntad de ser compartida".

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha empezado su declaración admitiendo que participó en la elaboración y firmó la hoja de ruta del "procés", que es " una declaración de intenciones, no es un documento estratégico". El Govern, ha explicado Rull, intentó reiteradamente si éxito acordar un referéndum con el Estado, desde el convencimiento de que "dentro de la Constitución española, si hay voluntad política , se puede hacer un referéndum. Es lo que buscaba la hoja de ruta. Si se nos cierran puertas, abrimos otras".