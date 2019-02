"Cants de llibertat" en la manifestación de Gran Via

"Cants de Llibertat" entonados por los independentistas egarenses en la Gran Via.

Francesc Muntada

Miles de personas se manifestaron el sábado en Barcelona contra el juicio del "procés" y reivindicando la libertad de los políticos y activistas catalanes presos. A la protesta se sumaron numerosos terrassenses, que se desplazaron a la capital catalana en autocares, en transporte público y en vehículo privado.

Los manifestantes egarenses se concentraron en la confluencia de la Gran Via con la calle Vilamarí, donde un grupo de personas entonó los "Cants per la Llibertat", los mismos que cada tarde interpretan en el Raval de Montserrat por la liberación de los presos y el retorno de los exiliados.

Los manifestantes recorrieron la Gran Via en dirección a la Plaça Universitat, en un clamor colectivo por la autodeterminación. En la protesta, que supuso una respuesta popular en la semana que arrancó el juicio del "procés", movilizó al sábado a medio millón de personas según los organizadores y 200 mil según la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La protesta, convocada por las formaciones y entidades soberanistas, fue una de las más transversales hasta el momento. En la misma participaron

la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, JxCat, ERC, la CUP, Catalunya en Comú, la Crida Nacional, Acció Escolta, l'Associació Catalana pels Drets Civils, la intersindical y la USTEC. En la cabecera, representantes del Govern compartieron protagonismo con miembros de las entidades organizadoras. Portaron la pancarta con el lema "La autodeterninación no es delito" el presidente Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès, Elisenda Paluzie, Marcel Mauri y Joan Josep Nuet, entre otros.

Una vez más, la colla castellera de Minyons de Terrassa participó activamente en la manifestación, donde desplazaron 76 camisas y levantaron tres pilars de quatre, dos de ellos simultáneos para recibir la cabecera de autoridades de la manifestación y un tercero para los manifestantes que los esperaban. Este último estuvo acompañado por el "Cant dels Indignats" entonado por los manifestantes. La colla quiso "reiterar nuestro apoyo a las familias de los encausados en este proceso judicial".

Fe de errores

El CET no fletó autocares. El sábado, las entidades soberanistas fletaron varios autocares con destino a la manifestación de Barcelona. Diari de Terrassa mencionó por error al Centre Excursionista como entidad que organizó desplazamientos en autocar. No fue así, por primera vez después de liderar la iniciativa en varias Diadas. Sus estatutos, puntualizan desde el CET, "no permiten a la entidad posicionarse".