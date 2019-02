Sensacions úniques a Terrassa amb més de cent jocs a escollir

Posar-nos al volant d'un autèntic automòbil de Fórmula 1 o d'un cotxe de "rallies", o bé sentir l'adrenalina de davallar a tota velocitat per una muntanya russa. I viure aquestes sensacions com si estiguéssim allà mateix, és a dir, en realitat virtual. Són només dues de les experiències que podem tenir al carrer de l'Avenc del Daví, número 2

(polígon industrial Can Petit de Terrassa), on hi ha Al Teu Aire Espai Virtual. Aquest establiment resulta un exemple, a la nostra ciutat, de la tendència a l'obertura de sales específiques destinades a què puguem jugar virtualment.

A més del simulador de cotxes i el de muntanyes russes, a Al Teu Aire Espai Virtual existeixen dues cabines més per divertir-nos, en aquest cas, dempeus. A l'establiment tenen més de cent videojocs per triar, entre categories molt diferents (de plataforma, esports, "escape rooms", estratègia, destresa, experiències visuals...).

Des d'Al Teu Aire Espai Virtual diuen que aquesta pot ser una forma divertida, emocionant i sobretot diferent de celebrar una festa d'aniversari. En aquest cas, un membre d'Al Teu Aire Virtual ens rebrà a la sala i explicarà els funcionament de la festa a nens i pares. Aquesta inclou tres hores per jugar, un berenar entremig i una celebració (joc per als pares).

Lliure accés

L'espai també està pensat per organitzar altres esdeveniments privats a les sales, així com tot tipus de celebracions amb amics i familiars. D'aquesta manera atraurem l'atenció dels convidats amb la idea que visquin de primera mà què és la realitat virtual, a través del sistema més avançat d'ulleres immersives. Per a les festes infantils i les celebracions privades cal que fem una reserva prèvia.

Convé saber, però, que els dimarts i els dimecres podem accedir a l'espai d'una forma lliure, és a dir, sense haver-lo reservat. Podem comprar tiquets per jugar 30 o 60 minuts, que donen accés a fins a un màxim de dues persones a la sala, que s'envoltaran de realitat virtual el temps contractat.

Ara bé, tot i que ho podem explicar d'una forma detallada, el de la realitat virtual és un d'aquells conceptes que, el que cal, és provar-lo per tal de descobrir-lo.