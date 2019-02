El top-5 de las mejores series

Como es habitual en este tipo de listas, es complicado confeccionar la de mejores series de la historia, con lo que lo más adecuado es acudir a algún medio de cierto peso para hacer valoraciones. Por ejemplo, uno de los portales de internet dedicado al cine de más renombre es IMDB. Allí, la serie más valorada según los votos de los usuarios es "Breaking Bad", protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. En ella, un profesor de química acaba fabricando y traficando con droga. En el segundo lugar está "Juego de tronos", una serie de fantasía medieval basada en la saga de novelas "Canción de hielo y fuego" de George R.R. Martin.

El tercer puesto es para "The Wire", que se centra en Baltimore y en las escuchas telefónicas de un grupo policial, mientras que la cuarta plaza es para "The World At War", una serie documental producida por la BBC. En el quinto lugar asoma "Los Soprano", inspirada en películas como "El Padrino" y que narra la vida de una familia de mafiosos.

Las más vistas

En cuanto a las series más vistas de la historia, la lista la lidera "MASH", con más de 105 millones de espectadores, seguida de "Cheers", segunda, y "Seinfeld", tercera. "Friends" es la cuarta mientras que "Magnum PI" ocupa la quinta posición.