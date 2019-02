"Somos un partido municipalista", recalcó Fernández. Y el candidato, Álex Rodríguez, cogió el testigo y enarboló esa marca durante buena parte de su discurso. Habló de su partido, del trabajo de su equipo en el último mandato, y lanzó advertencias para abrir los ojos a quienes se dejen llevar "por cantos de sirena". Las sirenas cantoras son Ciutadans y Vox, pero Rodríguez no nombró a esas formaciones de forma explícita. A los primeros se refirió como "partido naranja", un grupo "que no ha hecho nada" para defender la Constitución "y sí ha pactado mucho con el PSC", mientras que el PP está "limpio". Y aludió a Vox como el "partido verde". "Aún no sabemos qué quiere para Terrassa, no conocemos ni una medida. Sólo se saben poner detrás de una gran bandera de España. Y hay que llevar la bandera en una mano, pero en la otra hay que llevar soluciones para la gente", señaló.