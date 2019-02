Abrevadero para ovejas en Can Bonvilar

El Ayuntamiento ha construido un abrevadero destinado al rebaño de 700 ovejas y cabras que pasturan por las fincas de Torrebonica, Can Bonvilar, Mossèn Homs y Can Barba, todas ellas de gestión municipal. El equipamiento se ha situado a unos 56 metros del camino principal de Can Bonvilar, ya que se considera el lugar más idóneo teniendo en cuenta la distancia que recorre el rebaño, que viene desde Torrebonica, y las características de su pasto. El presupuesto de la obra ha sido de 17.378 euros y ha estado a cargo de Serveis Obres Vallès.