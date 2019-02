El risc de l'automedicació

Patir una disfunció erèctil és un problema freqüent entre la població masculina i cada cop més homes recorren a l'automedicació com a remei contra aquest trastorn, sense ser conscients dels riscos que pot ocasionar a la seva salut sexual.

Què condueix els homes a jugàr-se-la en lloc i buscar remeis en un mercat sense control a internet? Els motius són diversos però, principalment, els homes que pateixen trastorns d'erecció prefereixen amagar-los i per no tornar a fallar durant l'acte sexual cerquen solucions ràpides a la seva impotència. El que no saben és que aquests remeis que prometen "curar" la seva disfunció erèctil, des d'antidepressius fins a imitacions de la Viagra, acaben essent pitjor que la pròpia malaltia.

Entre els principals riscos figuren els possibles contaminants, a més d'interaccions potencialment perilloses amb altres medicaments.

El desconeixement dels homes davant d'una possible impotència fa que prenguin mesures desesperades. La dificultat d'assolir l'erecció no només en un moment puntual sinó un cop cada quatre actes sexuals o l'erecció dèbil o menys rígida, persistent durant sis mesos són signes evidents d'una possible disfunció que cal consultar al sexòleg, segons el doctor Benítez de Boston Medical. "Cada cas ha de ser estudiat per un especialista en salut sexual masculina perquè és important conèixer la seva història clínica o patologies que podrien ser l'origen del trastorn", conclou.