Quantes vegades tens sexe?

Avui, 14 de febrer, a més de ser Sant Valentí també és el Dia Europeu de la Salut Sexual. Una data per reflexionar sobre quantes vegades les parelles ténen relacions sexuals. Més de la meitat asseguren tenir sexe tres cops a la setmana i un 10% cada dia.

Tenir relacions sexuals de qualitat i experimentar noves sensacions són fites cada cop més desitjades i si, a més a més, hi sumem els diversos beneficis que aporten al cos i a la ment, són suficients arguments per destacar la importància de practicar-les amb certa regularitat. De fet, més de la meitat dels espanyols assegura tenir sexe fins a tres vegades per setmana i un 10% fins i tot el practica a diari. El 35% restant confessa que té sexe cada 15 dies i en aquest grup hi ha qui s'oblida de quan va ser l'última vegada, segons dades d'un estudi de Top Doctors.

Diferents investigacions han demostrat que les relacions sexuals i, sobretot, experimentar orgasmes són molt beneficioses per a la salut. "El sexe ajuda a millorar el sistema immune perquè augmenta el nombre d'anticossos i, al mateix temps, en els homes ajuda a prevenir l'aparició de malalties com el càncer de pròstata o patologies del cor. També té importants avantatges per a la ment perquè redueix l'estrès, alleuja el dolor i ajuda a conciliar millor el son", afirma el doctor Aleix Comas, sexòleg de l'Institut Barcelona de Psicologia i Sexologia, centre adscrit a la plataforma mèdica Top Doctors.

És important l'orgasme?

Durant les relacions de parella es crea una intimitat i un vincle especial amb el cos i la ment fins al punt que l'orgasme pot arribar a considerar-se secundari. De fet, 7 de cada 10 persones consideren que de no assolir-lo no passa res perquè gaudeixen igualment. No obstant això, el 30% dels enquestats creu que arribar al clímax és clau. A l'hora de gaudir la meitat afirma recórrer a les joguines eròtiques i el 80% també opta per masturbar-se.

Per al doctor Aleix Comas l'orgasme no es produeix només com a una reacció física del cos.

És a la ment on es genera la resposta sexual. "La ment decideix on posar la nostra atenció i com interpretem el que vivim. És la que activa els sistemes necessaris perquè assolim el clímax. El veiem en el cos, però l'originem en el cervell", afirma el sexòleg de Top Doctors. Tanmateix diferencia quatre fases de l'orgasme: l'excitació, la "meseta" (la més duradora de tot l'acte, l'orgasme i la resolució (en la que tornem a la normalitat física i psíquica).

Per a la doctora Ana Rosa Jurado, sexòloga de Marbella, "la intensitat de l'orgasme depèn del grau d'excitació, de la motivació i també de l'estat del cos i de la ment dels individus". Tot i que la resposta sexual pot variar amb els anys, el sexe no té edat ni existeixen diferències de gènere. Depèn de cada persona.

Hi ha sexe després de la malaltia

Tenir una vida sexual plena també és possible després de superar una malaltia com el càncer. Durant la teràpia els homes perden interès pel sexe perquè la preocupació, les nàusees, el dolor a les zones genitals o un canvi en els nivells hormonals redueixen el desig.

D'altra banda, l'aspecte psicològic, com l'ansietat o la debilitat mental també hi influeixen. "La quimioteràpia, les radiacions o les intervencions quirúrgiques, en el cas de la pròstata, afecten fisiològicament a les ereccions. Però l'estat d'ànim també fa que el desig disminueixi perquè hi ha molta apatia en tots els sentits", explica el Doctor Benítez, director mèdic de Boston Médical Group.

Un cop superat el tractament el pacient pot recuperar la seva sexualitat i en el cas de patir disfunció erèctil o andropausa resoldre aquests problemes amb l'ajut de professionals especialistes.

Cal recordar que el sexe és el millor antidepressiu natural perquè allibera endorfines que milloren l'autoestima i l'energia positiva i tenen un gran poder relaxant.