Álex Rodríguez presenta su candidatura: sólo el PP es alternativa al PSC

Con un "Visca Terrassa, visca Catalunya y viva España" ha cerrado su discurso Álex Rodríguez en el acto con que el PP ha presentado hace unos minutos a su candidato a la alcaldía. Y ese candidato, Álex Rodríguez, ha dejado claro que el PP es "la única alternativa" al PSC en un contexto de auge de partidos nuevos que pueden ser "tentadores" pero luego "no hacen nada en el Ayuntamiento". El acto ha tenido lugar en la Masia Freixa y ha contado con la participación de Alejandro Fernández, el presidente de los populares en Catalunya, que ha querido arropar al alcaldable con un discurso de los suyos, directo, claro, conciso. Fernández ha subrayado que en la comparación de su tocayo con los otros candidatos "no hay color". El PP, avisa, "siempre vuelve". Ser militante popular en Catalunya, según Fernández, "no es un chollo", sino un modo de sacrificio y un riesgo. "En Catalunya, el que se afilia al PP no viene a medrar, sino a trabajar, a dar lo mejor de sí mismo", ha apuntado el presidente.