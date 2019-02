Los acusados podrán llevar lazos amarillos en el juicio

El presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, aseguró ayer que no pondrá "ningún obstáculo" a que los acusados puedan lucir lazos amarillos en el juicio al considerarlos "un símbolo ideológico" y, como tal, están amparadon por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los abogados no podrán hacerlo. Así lo marca el Estatuto General de la Abogacía, apuntó Marchena, que aseguró no tener "ninguna queja de la actuación de la uniformidad de los letrados" pues "ninguno de ellos ha exhibido ese distintivo".

La Sala fijó ayer el criterio a petición de Vox, que se quejó de que Jordi Sànchez porte en su solapa un lazo amarillo. Marchena le reprochóo que se excediera del objeto de su intervención misma, que era impugnar las cuestiones previas planteadas por las defensas.

El presidente del tribunal anunció que "el Supremo va a hacer suya la doctrina del TEDH que tiene dos precedentes" con dos condenas a Bélgica y Bosnia por no permitir la utilización de símbolos religiosos.