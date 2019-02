TV3 recuerda el "caso Jonathan" ocurrido en Terrassa en el espacio "Sense ficció"

Desde 1971, los excesos policiales en Catalunya se han cobrado 42 vidas, 165 en todo el Estado. Muchos de estos casos no se han aclarado y no han supuesto ninguna condena para los autores. Uno de ellos, el "caso Carrillo", ocurrido en Terrassa, es recordado esta noche en el programa "Sense ficció" de TV3. Hace diez años, el 16 de septiembre de 2009 Jonathan Carrillo Cantudo, vecino del Pla del Bonaire moría en Mútua Terrassa después de que unas horas antes un agente del Grupo de Intervención de la Policía Local (antes Grupo de Intervención Especial, GIE) presuntamente "le propinara una bofetada en la cara", según indicó el Tribunal de la Audiencia Provincial, que le hizo caer desplomado y golpearse la cabeza de una manera fatal. En enero de 2015, los cuatro policías acusados resultaron absueltos, ya que la sentencia indicaba que no quedaba claro quién era el autor conocido de la agresión.

El "caso Carrillo" es una de las cinco historias pendientes de resolver que los reporteros Josep Morell y Jordi Vilar han recogido en el reportaje "Vides truncades, històries d'impunitat". Con el paso del tiempo, lejos de aclararse han prescrito o han sido silenciadas. El documental analiza a fondo cada caso con los testimonios de familiares, abogados, periodistas y autores de libros de investigación.