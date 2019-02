Quatre consells per més seguretat

Sentit comú

Utilitzar l'aplicació amb sentit comú és bàsic. Tot i que es busca passar una bona estona, no és un joc i es pot afectar a altres.

Compte amb la insistència

Convé no ser insistents ni permetre que ho siguin amb nosaltres. Si detectem que un usuari ens pressiona, cal talla d'arrel el contacte.

Informació amb límits

És molt important no compartir informació que després ens pugui comprometre. D'entrada, no és aconsellable dir on es viu ni on es treballa.

Perfils falsos

Hem d'anar en compta també amb els perfils falsos. Si no hem d'utilitzar l'aplicació durant un temps, és preferible desinstal·lar-la i desvincular-la de les nostres xarxes socials.