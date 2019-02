"M'ho va aconsellar el metge"

Es diu Jordi i ha sigut usuari d'una d'aquestes aplicacions. Va entrar després d'una mala experiència amorosa, aconsellat pel seu metge.

Com va tenir coneixement de l'existència d'aplicacions com Meetic?

Després d'una relació amb una noia, amb desengany inclòs, parlant amb el meu metge sobre el tema, em va aconsellar entrar-hi per conèixer gent.

Ho va fer de seguida i va entrar a l'aplicació o li va costar fer cas d'aquest consell?

Ho vaig comentar a uns amics i em van animar i m'hi vaig posar al cap de poc.

L'aplicació la va trobar assequible i fàcil per interactuar o li va semblar complicada?

Sí, em va semblar assequible des del primer moment. El primer pas que vaig haver de fer va ser el d'enregistrar-me. I després vaig veure que era com altres xarxes socials que ja coneixia, com Facebook. La vaig trobar fàcil d'entendre.

Va prendre precaucions a l'hora de mostrar-se a les usuàries?

Vaig seguir també una mica el consell que em va donar el metge, el del cafè. Em va dir, si hi ha algú amb qui connectes però tens dubtes, queda per fer un cafè. Són 10 minuts, però en pots tenir prou per veure com pot ser aquella persona o si tens feeling. No és el mateix que quedar per sopar perquè, si 10 minuts després ja veus que no hi pot haver feeling, se't pot fer molt llarg.

Vostè es va decantar per Meetic. Va ser per algun motiu en concret?

Crec que feien anuncis i potser, llavors era la més coneguda o m'ho va semblar a mi.

No va intentar de provar-ne d'altres?

No. Ja m'estava bé aquesta i vaig continuar.

Té referències d'altres aplicacions d'aquest estil?

Pel que sé, n'hi ha altres que són més aviat per cites ràpides o esporàdiques amb un objectiu molt directe. Diuen que Tinder és així però no la conec amb profunditat. Meetic sembla més per persones que volen conèixer a altres o que busquen relacions més serioses.

En un univers com aquest, es deuen trobar persones de tota mena?

Clar. Hi ha de tot. Gent que s'ho agafa com una diversió i prou i altres que s'ho agafen massa seriosament. Suposo que el més cabal és un punt mitjà, diverssió i seriositat a la vegada.

Actualment utilitza aquesta aplicació?

No. Actualment tinc parella estable i ja no la faig servir.

La va conèixer a través de l'aplicació?

Sí. Ens vam conèixer, vam connectar i fa un temps que som parella.

Tornaria a fer-la servir si arribés el cas?

No ho sé, ara no m'ho plantejo. No es pot saber.