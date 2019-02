"Las mates son tan esenciales como los valores humanos"

¿Cuántos años ha dedicado a la profesión de maestro?

Casi cuarenta años, de los cuales 33 han sido en la Escola Marià Galí de Can Boada; toda una vida. Lo curioso es que allí empecé las prácticas y me gustó tanto que, cuando aprobé las oposiciones, pedí plaza en ese centro y ya no me moví.

¿Qué sensaciones tiene tras dejar las aulas?

Satisfacción porque he podido desarrollar mi vocación y mi profesión. No estoy arrepentido aunque debo admitir que es un oficio que conlleva desgaste. Pero si hago balance me lo he pasado muy bien porque, además, me fui renovando y aprendí cosas nuevas. Hice de tutor, de coordinador informático, de especialista de inglés... Ha sido variado y eso es un incentivo.

¿Y qué tal con los alumnos?

Es una gran responsabilidad. Enseñar, formar, transmitir conocimientos...Nuestro trabajo es muy completo porque, en realidad, hacemos una formación integral para que después se puedan desenvolver en la sociedad. Son tan importantes las matemáticas y el catalán como los valores humanos.

Su escuela y en general la pública ha experimentado cambios importante s con la diversidad de alumnado Sí, ya lo creo. A veces me cuestionaba si más que un maestro era un educador social. Pero yo he intentado adaptarme a la nueva realidad social y nunca pensé en mudarme a una escuela del Centre de la ciudad. A mí me motivaba trabajar con alumnos migrantes de diversos países. Hay que pensar que muchos de ellos no tienen internet en casa y la escuela dio la oportunidad de aprender a manejar un ordenador y a utilizarlo. Además vivo en el barrio por lo que me siento muy involucrado con el entorno y con las familias.

¿Y ahora? ¿Ha reemprendido sus aficiones?

Tengo muchas inquietudes, muchos hobbies. Me gusta la fotografía, el teatro, las nuevas tecnologías, correr, caminar... No tengo ni tendré tiempo de aburrirme. Aunque reconozco que los primeros días te hallas un tanto descolocado. De momento aún no he perdido el contacto con la escuela. Sigo atendiendo algunas consultas tecnológicas y haciendo el traspaso de la coordinación de la revista escolar "El Mussol".