El egarense Rubén López-Ambit logra emocionar en "Got talent"

Dejaba ver su timidez y nerviosismo ante Santi Millán, presentador del programa, unos momentos antes de salir al escenario. Millán le señaló entonces la silla y el micrófono que para él estaban preparados ante el auditorio del Teatre Victòria de Barcelona, donde Tele 5 graba el concurso "Got talent". "Tengo que hablar antes de tocar, ¿no?", preguntó entonces con la mirada baja y un tanto cortado el egarense Rubén López-Ambit, de 24 años y vecino de Can Parellada. Su actuación, guitarra en mano, se emitió el lunes pasado en el concurso de talentos de Mediaset.

El propio presentador le acompañó al escenario y a continuación el terrassense se presentó como "compositor y guitarrista", antes de que sus dedos empezaran a bailar sobre las cuerdas de la guitarra. López-Ambit acabó levantando al público de sus asientos y consiguió los cuatro síes del jurado (el de Risto Mejide incluido). Además logró emocionar enormemente a uno de sus miembros, Paz Padilla. "Me cuesta hablar. Creo que eres un ser especial. O así me lo ha transmitido tu música", le dijo la actriz y presentadora.

El de Can Parellada explica que fue su madre, la que le animó a participar en "Got talent". Para ello, el músico eligió una composición propia que tituló "Rabia dulce", porque la canción "así lo pedía". López-Ambit lleva unos diez años tocando la guitarra y ha pasado por la Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. "Compongo para mí, pero hacer un trabajo y no compartirlo, no tiene sentido", indicó en el programa. "He venido a 'Got talent' para que mi música se expanda", dijo.

El pase de Risto

El miembro del jurado con fama de más duro, Risto Mejide, también expresó un juicio positivo respecto a la actuación del de Can Parellada: "Hay gente que no necesita palabras para emocionar; y esa gente, como ha dicho Paz Padilla, es especial; tienes el sí de Risto".

Quien también se mostró emocionada fue la actriz Eva Isanta, conocida por su papel de Maite en la serie "La que se avecina" y nueva como jurado de "Got talent": "Yo te doy las gracias porque me has conectado con una parte que a todos nos da miedo tocar, que es la vulnerabilidad, el sentirme sensible, suave, como la 'Rabia dulce'". Y Edurne, en su turno de palabra, destacó "la belleza" de la composición musical que había escuchado.

El terrassense abandonó de esta manera el escenario habiendo logrado el pase para la siguiente fase del programa. "Estoy contento de haber venido; me era muy difícil porque estoy acostumbrado a otro tipo de vida", confesó. Pronto deberá volver a mostrar su talento en la televisión.