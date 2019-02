Signes i consells

Diógenes Digital

— Acumular més de 2 fotografies iguals preses en successió. Guardar fotografies borroses o mal capturades.

— Conservar converses de Whatsapp més de 2 anys.

— Acumular correus electrònics sense significat.

— Emmagatzemar promocions i ofertes per e-mail.

— Guardar excés de "mems"

— Grups de Whatsapp amb més de 200 arxius.

— Acumular discos durs amb centenars de pel·lícules que mai es veuen.

Consells pràctics

— Fomentar l'hàbit d'utilitzar la paperera de reciclatge una vegada a la setmana.

— Posa un límit als arxius que estàs disposat a guardar i separa'ls per categories, no més de quatre: laboral, oci, familiar i estudis.

— Situa la icona de la paperera en un lloc a la vista de l'escriptori i perd la por.

— Al mòbil: reflexiona sobre el material que acumules i utilitza només un dispositiu per a poder tenir tots els arxius organitzats.