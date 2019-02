Sauret publica un libro sobre las viñetas filatélicas

Las viñetas filatélicas son ilustraciones en forma de sello, pero que no lo son, porque no han sido emitidas por ningún estado o organismo oficial de monedas y timbres. El colaborador de la Associació de Col·leccionistes de Terrassa Josep Sauret Pont acaba de publicar el libro con su tesis doctoral sobre el tema, "Les vinyetes filatèliques com a font historiogràfica i artítica", que en septiembre defendió y superó con éxito en la Universitat Rovira i Virgili.

El volumen, de 508 páginas, presenta 825 referencias y 553 imágenes diferentes. Explica el origen, la historia y las características de estos "falsos sellos", que fueron muy populares a finales del siglo XIX y principios del XX. Se utilizaban para difundir hechos, acontecimientos o reivindicaciones, y solían adherirse al lado de los sellos auténticos en los sobres postales.

Sauret analiza asimismo la relación de las viñetas con el arte y los artistas. La tesis es fruto de un colosal trabajo de investigación en diarios y revistas de época, publicaciones filatélicas, museos , bibliotecas de Correos y colecciones privadas.