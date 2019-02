Doctor, tinc síndrome de Diógenes Digital?

Un 60% dels usuaris de la tecnologia pateix un trastorn nou: la síndrome de Diógenes digital. Però sabem què és, qui el pateix i perquè apareix? La resposta és clara: són aquelles persones que acumulen gran quantitat d'escombraries digitals.

La síndrome de Diógenes és un trastorn del comportament que normalment afecta les persones d'edat avançada que viuen soles. Es caracteritza per un abandonament personal i social total i per l'aïllament voluntari del malalt a casa seva. A causa de que creuen trobar-se en una situació de pobresa extrema tendeixen a acumular grans quantitats d'escombraries i andròmines a casa seva.

A l'era digital que vivim, rodejats de tecnologies i comunicant-nos de forma constant per les pantalles dels dispositius està sorgint una síndrome similar que els metges encara no han catalogat de manera oficial però els psicòlegs i coachs si. Es tracta de la síndrome de Diógenes digital que s'atribueix a persones que tendeixen cada cop més a acumular una quantitat ingent d'escombraria digital als seus dispositius sense eliminar-los.

Fotos, missatges, vídeos, gifs..., es van acumulant cada dia a la me-mòria dels mòbils i dels ordinadors sense que els usuaris en facin una neteja periòdica. De fet, els ciutadans reben una mitjana de 20 imatges al dia a través dels diferents grups de Whatsapp. I per e-mail, segons el tipus de professió, un català pot rebre una mitjana de 20 correus.

Segons Coaching Club, el centre de teràpies grupals i personals, el 60% dels usuaris de smartphones, tauletes i ordinadors acumulen una gran quantitat de material digital. Aquesta tendència està provocant una situació d'ansietat quan es veuen obligats a eliminar-lo, pensant que és possible que el puguin necessitar en algun moment.

Els grups de conversa de Whasapp, els comptes de correus electrònics i les xarxes socials són les principals fonts de generació d'escombraries digitals. Els afectats per la síndrome de Diógenes digital prefereixen contractar més espai al núvol o comprar més dispositius per emmagatzemar el material multimèdia (correus electrònics inclouen l'spam, imatges, vídeos, fotos...) en targetes de memòria o discs durs externs.

Segons els terapeutes de Coaching Club es tracta de la versió actualitzada i digital del Diògenes modern i es podria descriure com un aplec desmesurat i sense criteri de qualsevol missatge multimèdia. Segons Verónica Rodriguez Orellana, directora i terapeuta de Coaching Club, "el problema aflora i es manifesta quan la nostra conducta comença a modificar-se, donant pas a l'obsessió o quan sorgeixen complicacions en l'àmbit familiar o laboral si, per exemple, es comparteix un núvol al treball o un ordinador a la llar". Parla de casos que han tractat com ara de famílies que acumulen espai a la Xarxa gastant més diners del compte per aconseguir emmagatzemar i emmagatzemar arxius que mai veuen o consulten algun altre dia.

"Existeixen grups de Whatsapp en els quals els usuaris no paren d'enviar imatges de material que es troba per la Xarxa. "Mems", curts de vídeos, i un altre tipus d'il·lustracions. Això ocorre també a l'ordinador, quan no es deixa d'emmagatzemar publicitat i correus promocionals amb la intenció que en algun moment s'utilitzaran. El problema és que no és així i al final s'acumulen unes escombraries en format digital de les quals costa desprendre's ", explica Verónica Rodríguez Orellana.

La síndrome queda més reflectida quan l'acumulador obsessiu de missatges digitals sent un autèntic pànic davant la simple idea d'esborrar coses, buidar la paperera i posar ordre al seu telèfon. Aquesta acumulació ingent de dades produeix en moltes ocasions un deteriorament significatiu en la capacitat de les persones per a concentrar-se, descansar i relaxar-se.

Símptomes típics

— Senten un temor insuperable a necessitar més endavant els arxius, fotos o missatges de text que acumulen i a poder perdre'ls.

— Són persones que desenvolupen una inclinació emocional davant l'excés de contingut digital a la seva pantalla o mòbil. Com si es tractés d'un ésser viu els fa por eliminar-ho perquè se l'estimen i senten com el seu major tresor a la vida.

— Són incapaços de prendre decisions sobre aquells missatges que realment els serveixen i aquells que no. Els costa buidar el correu electrònic o la paperera de reciclatge.

— Troben dificultats per a gestionar el seu temps, per a organitzar-se, concentrar-se o executar amb fluïdesa el seu treball i es distreuen mirant un per un cada missatge que entra al seu correu.

— Són individus que, a més d'acumular en excés els missatges a les seves pantalles arriben a la violència i/o angoixa si no aconsegueixen accedir al seu contingut digital immediatament.