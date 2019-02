TeC cree que la Taula de Residuos no debe reunirse hasta que el alcalde cumpla sus compromisos en materia de residuos

El grupo municipal de Terrassa en Comú se suma a la protesta de las entidades vecinales contra el gobierno municipal por no atender sus propuestas en materia de recogida de residuos y limpieza viaria. Los comunes creen que "no tiene sentido que la Taula de Residus se siga reuniendo" hasta que el alcalde Alfredo Vega y su equipo "cumplan primero con sus compromisos políticos". La semana pasada ocho entidades vecinales y la FAVT anunciaban su abandono de la Taula de Residus. TeC no dejará de asistir, pero sugiere que no vuelva a reunirse.

La formación cree que la protesta del movimiento vecinal evidencia "un doble fracaso del alcalde Alfredo Vega" tanto en materia de "gestión de la limpieza como en su idea de la participación ciudadana". Los comunes recuerdan que el PSC acaba el mandato sin aprobar al Pla de Residus 2019-2030, sin cerrar el contrato programa con la empresa municipal Eco-Equip, sin "abordar los cambios que la empresa necesita para mejorar el servicio" y "sin cumplir los compromisos del pleno extraordinario" celebrado el pasado mes de septiembre sobre residuos y limpieza. Que un gobierno en minoría "sea incapaz de trabajar un tema tan importante -afirman en TeC- muestra su incapacidad para gobernar la ciudad desde la complejidad, la complicidad y la coproducción de políticas públicas".