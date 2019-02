Miki habla de los preparativos para Eurovisión en "Lo siguiente"

El cantante terrassense Miki Núñez, representante español en el próximo festival de Eurovisión 2019, visita esta noche (La 1, 22.05) el plató de "Lo siguiente" para ser entrevistado por Raquel Sánchez Silva. El joven ex concursante de "OT" acudirá el próximo mes de mayo a Israel con la canción "La venda", y avanzará cómo se prepara de cara a esta importante cita.

Esta semana la presencia de Miki en televisión no se limita a La 1. Este viernes podremos ver a su doble en la final de la séptima edición de "Tu cara me suena" en Antena 3 TV. El actor Brays Efe se pondrá en la piel de Miki y cantará "La venda", el tema que ganó la preselección de "OT 2018" para el certamen. El protagonista de "Paquita Salas" rinde homenaje al eurovisivo egarense y así lo ha publicado en Twitter. El propio Miki ha compartido el mensaje y le ha respondido: "Te como. Que guay. Qué ganas de verte haciendo 'La venda' en la final. Mil gracias".