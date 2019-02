El egarense Rubén López-Ambit convence al jurado de "Got talent" (Tele 5) con su solo de guitarra

La edición del lunes de "Got talent" (Tele 5) tuvo entre sus concursantes a uno de Terrassa, Rubén López-Ambit. Guitarra en mano, este joven de 24 años que vive en Can Parellada convenció a los cuatro miembros del jurado (Risto Mejide, incluido) con una composición propia titulada "Rabia dulce". Su aparente timidez sobre el escenario pareció terminar en el momento en que comenzó a tocar. Paz Padilla, una de las integrantes del jurado, se emocionó especialmente con la actuación. "Eres un ser especial, así me lo ha transmitido tu música", le dijo. Ahora el terrassense ya prepara su paso por la siguiente fase del programa.