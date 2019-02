Josep Rull critica las malas condiciones en Soto del Real

El conseller terrassense Josep Rull, que se encuentra junto a otros ocho presos soberanistas a la espera de ser juzgado el día 12, ha criticado las malas condiciones de la cárcel de Soto del Real, conocida como "prisión VIP". Dos días después de su traslado Rull ha denunciado en Twitter: "Després de veure les condicions de Soto del Real, la meva admiració cap al @jcuixart i @jordialapreso que hi van haver d'estar tants mesos sols s'ha incrementat de manera contundent. Ens mantenim ferms i forts. Gràcies per ser-hi sempre".

Situado a unos 40 kilómetros en el norte de Madrid este centro penitenciario inaugurado en 1995 es la segunda prisión más conflictiva de todo el Estado. En noviembre de 2017 el propio Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, vio durante la misa de domingo cómo un preso preventivo apuñalaba a otro.