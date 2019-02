Un estudio del Hospital Universitari MútuaTerrassa, en una prestigiosa revista internacional

La revista Journal of Crohns and Colitis acaba de publicar un estudio multicéntrico sobre infecciones graves a pacientes con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Liderado por la doctora Yamile Zabana, médica adjunta al servicio del Aparato Digestivo del HUMT e investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Hepáticas y Digestivas, el estudio evalúa los factores de riesgo y la mortalidad relacionados con esta patología.

El trabajo, realizado a partir de una muestra cercana a los 7.000 pacientes, ha contado con la participación de seis hospitales de todo el Estado. Una de las conclusiones más importantes es que un 5% de los pacientes que reciben tratamiento con inmunosupresores y biológicos presentan infecciones graves de tipo respiratorio, intestinal y urinario. El trabajo también evidencia que las recomendaciones profilácticas actuales no previenen todas las infecciones graves, en particular la tuberculosis latente. Finalmente subraya que la infección grave es la principal causa de mortalidad en los pacientes con la Enfermedad Inflamatoria Intestival.