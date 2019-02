¿Cómo ve el decreto que regula los VTC en Catalunya?

Ayer viernes entró en vigor el decreto aprobado por el gobierno catalán que obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC, con una antelación mínima de 15 minutos. Después de que la Generalitat tomara tal decisión, Uber y Cabify anunciaron este jueves que ayer mismo dejarían de operar en Barcelona. Para la primera de estas empresas, la obligación de esperar 15 minutos para viajar en un VTC "no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios bajo demanda como UberX". Para Cabify, esta regulación tiene "como único objetivo y, por tanto, también como consecuencia", la expulsión de la aplicación y de sus empresas colaboradoras de Catalunya y Barcelona. La compañía, con un millón de usuarios registrados en Barcelona, lamenta que el conseller de Territorio de la Generalitat "haya cedido a la presión" y exigencias del sector del taxi, "perjudicando gravemente el interés ciudadano". El anuncio de Uber y Cabify de abandonar Barcelona amenaza con mandar a la calle a 3.500 trabajadores.

Raül Sahún Montero

Optometrista, 44 años

"No soy usuario ni de taxi, ni de Uber y Cabify pero me parece mal que estas dos plataformas se vayan de Barcelona. Creo más en la libre competencia que en el monopolio del taxi. Creo que deberían haber buscado otra solución al conflicto entre taxis y VTC. Los taxistas deberían ser más flexibles."

Susana Román Mejías

Especialista en ensayos clínicos, 43 años

"No he utilizado nunca ni Uber ni Cabify pero me parece mal. Si los taxistas están luchando para poder trabajar, lo más lógico es que los otros también lo hagan. No me parece bien que haya empresas que tengan que dejar una región porque les ponen trabas para operar. Creo que hay sitio para todos. Habría que escuchar a todas las partes e intentar llegar a un acuerdo. Creo que se debería haber buscado otra solución al conflicto. Hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo."

Lucía Ortega Sabater

Administrativa, 52 años

"A mi me parece correcto, pero es que tengo un familiar que es taxista. Creo que el taxi es un servicio público. Algunos taxistas han pagado licencias muy caras pero sí que es verdad que la solución a lo mejor ha sido demasiado taxativa. Las condiciones que les imponen a los VTC son demasiado maquiavélicas. Es normal que Uber y Cabify hayan decidido irse. Para los usuarios no es bueno que estas plataformas desaparezcan de Barcelona pero para los taxistas, sí. Yo no he cogido nunca un coche de Uber o Cabify pero mis hijas sí."

Jordi Sanz Cuntíes

Abogado, 48 años

"No estoy seguro pero creo que ya hubo una regulación anterior. Ahora la han modificado. No me parece bien. Aunque yo no soy usuario de estas plataformas, creo que es una lástima que Uber y Cabify dejen de operar en Catalunya. Los monopolios no me gustan nada y yo considero que el gremio del taxi es un monopolio."

Joan Salcedo Cañadas

Jubilado, 71 años

"No lo he seguido demasiado pero creo que los taxistas han hecho un chantaje y los otros se han acojonado y les han dado la razón. No me parece bien que las plataformas VTC se tengan que ir. Considero que está muy bien que haya competencia y que el usuario pueda elegir. Si la gente prefiere los VTC es por algo. Los taxis deberían ponerse al día con la tecnología."

María Gracia Escabia Ruiz

Asistente social, 51 años

"Yo creo que el decreto no es adecuado. Pienso que va contra el progreso. Todo el mundo tiene derecho a trabajar y me temo que este decreto va a provocar que se pierdan muchos puestos de trabajo, muchos de ellos ocupados por gente que lo tendrá difícil para conseguir otra oportunidad laboral. Creo que se lo tienen que repensar; creo que tendrían que regularlo de otra forma. Yo soy usuaria tanto del taxi como de las plataformas VTC. Creo que hay sitio para todos."

Cesc Gimeno Vall

Estudiante, 22 años

"Me parece bien. Creo que los VTC tienen que estar regulados para poder convivir con los taxis. Me sabe mal que Uber y Cabify hayan decidido irse de Barcelona porque cuantos más servicios haya, mejor."

Àngel Vidal Martínez

Jubilado, 63 años

"Creo que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo, sea taxista o haga un servicio similar al del taxi. Con una buena regulación, podrían coexistir taxis y VTC. El decreto aprobado no me parece bien. Yo considero que deberían haber llegado a un acuerdo menos transcendente. Para preservar el trabajo de los taxistas no podemos acabar con el trabajo de los conductores de VTC."

Joan Pérez Copons

Jubilado, 68 años

"No me parece demasiado correcto. Debe haber más opciones. Los taxistas tienen un monopolio y sus precios son muy elevados. Con más opciones, bajarían los precios. Creo que la UE debería hacer una regulación para todo Europa. La decisión de Uber y Cabify de irse de Barcelona no me parece acertada; de esta forma dejan de luchar."

Juan Ruiz Ureña

Sin empleo, 26 años

"Yo estoy en contra de las plataformas VTC. Creo que causan problemas a los taxistas autónomos, a gente que se está ganando la vida a base de hacer horas al volante. Creo que un taxista no es lo mismo que un conductor de VTC, por lo que la regulación de estos servicios tiene que ser distinta. Si Uber y Cabify han decidido dejar de operar en Barcelona es porque han querido."

Santi Fiol Subirà

Diseñador gráfico, 52 años

"No sé mucho de este sector pero creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar dignamente. Que ya tengas una cierta edad y te quedes sin trabajo de un día para otro porque un grupo que tiene el monopolio ha salido a manifestarse masivamente... Si hay gente que prefiere Uber o Cabify es por algo. Creo que los políticos deberían haber hablado más y haber llegado a un acuerdo más justo para ambas partes."

Rosa Maria Sánchez Salvador

Pensionista, 59 años

"Creo que los políticos no han sabido gestionarlo. Yo opino que hay sitio tanto para los taxis como para los VTC. El usuario debería tener libertad para elegir. Después de que Uber y Cabify hayan decidido dejar de operar en Barcelona, muchas personas se van a quedar sin trabajo. Las Generalitat debería replanteárselo. Con este decreto no se ha resuelto el problema."