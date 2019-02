Una causa que acarreó polémica

La decisión de trasladar la oncología pediátrica del Parc Taulí de Sabadell al Vall d'Hebron de Barcelona no fue bien acogida por los municipios afectados. Incluso el PSC registró una resolución en el Parlament para instar a la Generalitat de Catalunya a que rectificara y que no se llevara a cabo esta decisión tan controvertida. Desde el CatSalut se argumentó que este cambio obedecía a que el Vall d'Hebron cuenta con más experiencia y que se buscaba "más calidad" para los pacientes. Tras conocerse esta decisión, los municipios afectados manifestaron su contrariedad ante lo que se consideraba como una decisión injustificada. Responsables del CatSalut, no obstante, se comprometieron a escuchar las propuestas del Ayuntamiento de Sabadell para intentar mantener algunas actividades en el mismo centro.