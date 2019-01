Las asociaciones de vecinos abandonan la Taula de Residus

El movimiento vecinal ha dado un portazo al equipo de gobierno abandonando la Taula de Residus después de 2,5 años "con resultados más que discutibles". Ocho entidades vecinales y la Federacio d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) han anunciado que no volverán a acudir a las reuniones de la Taula de Residus mientras "no se fijen objetivos claros con plazos ciertos, compatibles y temporalizados". Las entidades acusan al ejecutivo de Alfredo Vega de desoir las propuestas que el movimiento vecinal ha hecho para mejorar la recogida de residuos y la limpieza viaria. Mencionan como ejemplo la no resolución de 136 puntos negros denunciados, la elaboración de un contrato-programa con Eco Equip que pone el acento "en las actividades de la empresa" y no "en una revisión organizativa", y el silencio frente a 33 propuestas formuladas durante los últimos meses. La suspensión de la reunión de la Taula de Residus del pasado 15 de enero, sin nueva fecha, ha sido la gota que ha colmado el vaso. El movimiento vecinal acudirá exclusivamente a las comisiones de trabajo relacionadas con el Observatori de Residus y en las que se debata el contrato programa.