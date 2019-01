TeC pide que el futuro CAP Can Roca sea gestionado por el Consorci

El portavoz de Terrassa en Comú (TeC), Xavier Matilla, defiende que la futura gestión del CAP Can Roca debería ser pública y no privada y, en este sentido, pide a la Generalitat que recaiga en el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Matilla expresará esta petición en el pleno de este jueves, en el que el grupo presentará una propuesta de resolución sobre este tema. En la misma, TeC también solicita un calendario de las obras que se adjudicaron en octubre de 2017 pero que nunca se iniciaron. El CAP Can Roca está previsto que se construya en ese barrio, en la confluencia de las calles Fàtima, Estatut e Isidre Nonell. El Ayuntamiento cedió los terrenos para este fin en 2007.