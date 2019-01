ERC apoyará una alcaldía soberanista y excluye al PSC

ERC-MES ha hecho público un decálogo de compromisos ante el electorado de cara a las municipales del mes de mayo, un acuerdo que pasa por garantizar un cambio de gobierno en la ciudad, asegurando la elección de una alcaldía soberanista en Terrassa y excluyendo de cualquier pacto al PSC. "No podemos gobernar con las fuerzas del 155 -afirma el candidato independentista Isaac Albert-. En Terrassa, además, hay el agravante de que el PSC lleva 40 años gobernando la ciudad. Nosotros queremos ser motor de cambio".

En su decálogo, ERC-MES se compromete a defender la libertad de expresión en las calles de la ciudad, combatir la intolerancia y el fascismo, "reivindicar y trabajar por la libertad de los presos y las presas políticas", "por el retorno de los exiliados y las exiliadas", y a garantizar un "posicionamiento explícito" del Ayuntamiento de apoyo a la República catalana.

Las municipales de mayo, sin embargo, "no van solo de república, van de construir ciudad". Albert sostiene que "el independentismo por si solo no es garantía de cambio", de ahí que el decálogo comprometa a ERC-MES a "proyectar la ciudad, luchar por su gente por la educación, la cultura, el deporte, la economía y el medio ambiente".