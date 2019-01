Resolent enigmes amb enginy

Cada cop hi ha més persones que s'enganxen a la moda dels escape rooms, jocs d'aventura en què els participants, generalment en grups de quatre o sis persones, han d'aconseguir sortir de l'habitació tematitzada on estan tancats resolent una sèrie d'enigmes i proves en un temps determinat.

Des de missions d'espionatge en què s'ha de recuperar un objecte misteriós fins a segrestos a mans d'actors, passant per aventures detectivesques en què cal resoldre un crim, salvar la humanitat d'un perillós virus o trobar un cofre secret, les històries que es poden viure en els escape rooms són quasi tantes com abarca la imaginació, tot i que l'objectiu sempre és el mateix: aconseguir sortir abans que acabi el compte enrere.

Cada vegada són més els que se sumen a la moda d'aquests jocs tematitzats en què cal anar buscant pistes i desxifrant enigmes per poder sortir d'una habitació tancada. Tot i que els joves hi acostumen a participar amb amics, es tracta d'una activitat apta per a quasi qualsevol edat. També hi poden participar famílies i grups de companys de feina.

No és necessari tenir coneixements previs en cap camp concret ni tenir un cert nivell d'estudis. Amb coneixements generals i la lògica innata de cada persona és suficient. L'únic que cal és tenir enginy i ser bon observador; en cap cas cal utilitzar la força física ni realitzar cap esforç diferent al que realitzem dia a dia.

En els escape rooms cal superar una sèrie d'enigmes lògics, proves d'enginy i jocs d'habilitat i anar encaixant pistes per resoldre la missió. Els participants han d'utilitzar molt bé la ment i posar-hi els cinc sentits però el més important és que els reptes estan pensats perquè una persona no pugui resoldre'ls per si sola. És necessari repartir-se les tasques i posar en pràctica habilitats socials com la comunicació, el lideratge i el treball en equip, entre altres. Als escape rooms no guanya el grup més intel·ligent sinó el que millor treballa en equip.

L'activitat permet posar de manifest tant les habilitats individuals com les col·lectives. El fet que sigui un joc contra rellotge, aporta un punt d'estrès positiu que contribueix a treure el millor de cadascú.

Per vigilar que tot es faci amb total seguretat i que es respectin les normes del joc, existeix la figura del "game master" o controlador del joc, que visualitza tota la sessió per càmeres de videovigilància i escolta tot el que passa a través de micròfons. Aquesta persona també llança pistes perquè els participants puguin avançar en el joc si ho necessiten. Sigui com sigui, en la gran majoria de casos, s'aconsegueix una immersió total en el joc.

Un cop has participat en un escape room, ja no pots tornar a jugar a la mateixa sala, ja que ja sabries com resoldre la missió. Però això no es un problema perquè cada cop hi ha més locals dedicats a aquesta activitat i l'oferta d'habitacions, jocs i nivells de dificultat és molt àmplia. D'aquesta manera, es pot anar variant.