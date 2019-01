Millora de la capacitat per resoldre problemes

Alguns experts asseguren que participar en un escape room comporta diversos beneficis a nivell psicològic. Per què és divertit estar tancat en una habitació de la qual cal sortir en un temps determinat? Maribi Pereira, psicòloga d'adults a ISEP Clínic i docent del Màster en Psicoteràpia del Benestar Emocional, afirma a EFE que "en aquest tipus d'activitats es segreguen adrenalina, serotonina, endorfines i neurotransmissors que promouen les sensacions de felicitat i benestar". Pereira assegura que aquestes segregacions "promouen la cal-ma, milloren l'humor, rebaixen el dolor, redueixen la pressió sanguínia i contraresten els nivells d'adrenalina, associats a l'ansietat". També afirma que aquestes experiències "a més de promoure la motivació intrínseca, milloren la creativitat i la capacitat per resoldre problemes, així com la disposició per assumir riscos i/o realitzar activitats fora de la zona de confort".

De la mateixa manera, la psicòloga Pilar Comte explica a EFE que "els reptes intel·lectuals porten a moltes persones a trobar-se en un estat que, des de la psicologia positiva, es denomina 'flow', en català 'fluir'". "Això vol dir que la implicació en l'activitat és total i comporta a una grau de concentració absolut, produint aquest estat emocional positiu" afegeix l'experta. //