Els orígens d'aquesta proposta de moda

Tot i que els orígens no estan clars, algunes fonts apunten que el primer escape room va ser creat l'any 2006 a Silicon Valley per un grup de programadors de sistema que es van inspirar per crear els misteris i reptes del seu joc en les obres d'Agatha Christie. No obstant això, Japó va ser el primer país on es va desenvolupar el concepte de Real Escape Game (REG) cap a l'any 2008. Més enllà del Japó, els jocs d'escape van aparèixer a Singapur l'any 2011 i va arribar a haver-n'hi 50 cap al 2015. Es calcula que el 2017 n'hi havia més de 8.000 a tot el món. A Catalunya, la primera sala d'escape va ser Parapark Barcelona, una proposta importada d'Hongria l'any 2012. Actualment hi ha un gran número d'empreses que ofereixen escape rooms en molts municipis catalans, la majoria a Barcelona ciutat. Ara també n'hi ha a l'aire lliure, propostes que incorporen la realitat virtual, escape rooms amb sopar o teatre i jocs a casa, entre altres propostes.