¿Seguirá a Miki en Eurovisión? ¿Su canción puede ganar?

Para ser el elegido para cantar en el Festival de Eurovisión que se celebrará el mes de mayo en Israel había que contar con el apoyo del público, y el cantante local, Miki Núñez lo obtuvo. Con un 34 por ciento de los votos populares, logró el billete para ser el candidato español en este certamen.

La canción que interpretó, y por la cual logró ser el escogido es "La Venda", compuesta por Adrià Salas, vocalista del grupo vallesano La Pegatina, y que se ha definido como un tema que es una mezcla de rumba catalana y ska. Pese a no partir como favorito, Miki acabó imponiéndose a la madrileña María Villar que, con la canción "Muérdeme", sumó el 22 por ciento de los votos.

Será la primera vez que un cantante terrassense acude a este festival. Por tercera edición consecutiva, la representación española en Eurovisión tendrá color catalán. El año pasado, junto a Amaia, particpó Alfred, cantante de El Prat de Llobregat y en el puesto 23 en el festival celebrado en Lisboa, y en 2017 participó Manel Navarro, de Sabadell, que fue último en Kiev.

Oriol Frisach Play

Técnico de gestión, 29 años

"Eurovisión, de por sí, no me genera mucho interés, Pero especialmente este año menos, porque se hace en Israel y, al final, es una estrategia de blanqueamiento de un apartheid y una aniquilación del pueblo palestino y no me parece bien que Miki participe, en la medida en que Eurovisión sirve para blanquear el genocidio del pueblo palestino. He oído algun trozo de la canción".

Núria Amela Querol

Diseñadora gràfica, 36 años

"No lo he seguido mucho pero sé que lo ha ganado un chico de aquí Terrassa que se llama Miki y que trabajaba en una academia de aquí. He oído la canción y está bien, pero me hubiera gustado más en catalán. Si hay canciones en ruso y en mil idiomas, podría haber sido en catalán, que es una lengua como otra. Antes vivía más Eurovisión y creo que en España no se ha potenciado el tipo de música que gusta allí y se ha ido a lo más clásico".

Laia Carné Gálvez

Maestra, 38

"No soy muy seguidora de Operación Triunfo pero sé que irá a Eurovisión un terrassense. No he oído la canción, pero sé que la ha hecho La Pegatina. No sigo Eurovisión y no es una cosa que me interese. Ni me siento representada por España ni en mi familia nunca ha habido tradición de verlo".

Màrius Serra López

Informático, 35 años

He seguido Operación Triunfo por terceros. Conozco mínimamente la canción pero para mi está bien. No soy un gran fan de Eurovisión y no tengo muchas esperanzas. No espero que gane y tampoco creo que siga el festival. Si veo Operación Triunfo o Eurovisión es de refilón, porque no son programas de mi interés.

Enric Aynès Riba

Estudiante, 20 años

"Me gustó mucho que Miki ganara para ir a Eurovisión porque no me lo esperaba. Tal como fue Operación Triunfo, no me esperaba que ganara y me puse muy contento. La canción me gusta. Sigo Operación Triunfo desde la edición del año pasado y ver que había uno de Terrassa me hizo seguirlo más. No sé si puede ganar pero creo que puede hacer un buen papel".

Ruth Menéndez Toral

Educadora infantil, 43 años

"No lo he seguido mucho, por tiempo, pero me parece bien esto de Operación Triunfo y que los jóvenes sigan este tipo de espectáculos. La canción me parece bien, está movida y atrae a la gente joven. Intento cada año ver Eurovisión y la actuación española".

Marta Padrós García

Trabajadora familiar, 25 años

"Me gusta Operación Triunfo y lo he seguido. Miki no era uno de mis favoritos pero la canción, que al principio no me gustaba, es fiestera y ahora me gusta. Hace ilusión que vaya uno de Terrassa a Eurovisión. Veré el festival pero lo veo todo muy político y siempre quedamos atrás y no sé como le puede ir".

Xavier Hueso Bermejo

Responsable de Calidad, 42 años

"No sigo ni Operación Triunfo ni Eurovisión pero he leído lo de este chico de Terrassa en algún sitio. Pero ni sé con qué canción va y no sé qué decir. Iré con él porque es de aquí y esto me gusta, pero no lo seguiré demasiado. Operación Triunfo lo seguí en la primera edición y ya está y Eurovisión tampoco lo sigo mucho".

Montserrat Cuadrado

Auxiliar de Enfermería, 51 años

"Había sido muy seguidora de Operación Triunfo y este año lo he seguido un poco. Estoy muy orgullosa que a Eurovisión vaya Miki, un cantante de Terrassa y, además, conozco a su madre y a él de pequeño. He oido algo de la canción y es muy divertida y animada, pero Eurovisión es imprevisible. Este año seguiré el festival".

Òscar Riu Palmero

Técnico de expediciones, 48 años

"No soy seguidor de estas cosas. No tengo mucho tiempo para ver la televisión y veo las noticias en mi medio de comuniación, la radio, y los fines de semana un poco los diarios. Sé que ha ganado un chico de Terrassa y me hace gracia por ser un conciudadano, pero nada más. No lo seguiré más por ser de Terrassa. Son programas que no me acaban de convencer. La canción la he oído un poco y Eurovisión tampoco lo sigo mucho, sólo algunas veces al final, cuando anuncian el ganador".

Santi Rius Casas

Asesor nuevas tecnologías, 61 años

"He seguido bastante Operación Triunfo y me parece un programa amable, que no hace daño a nadie. Y dar oportunidades a la gente, me parece bien. Es un orgullo que vaya a Eurovisión alguien de Terrassa. Es la tercera ciudad de Catalunya y ya toca que ganemos algo. La canción me parece de fiesta mayor, alegre y mediterránea, pero no sé si es muy de Eurovisión. Este año veré el festival porque hay uno de Terrassa".

Maria Teresa Cid Murillo

Técnica sanitaria, 55 años

"No me interesa nada. No me gusdta el tipo de canciones y no me gusta el tipo de política para que ganen estas canciones. Me quedé en el "La, la, la" y el resto me parecen unas canciones muy flojas. Me sorpendió que escogieran a un chico catalán. Que sea de Terrassa, lo celebro pero no sé nada de él. La canción la he oído una vez pero no me ha cautivado. No veré Eurovisión porque no miro la tele".