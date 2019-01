"Hemos logrado un nuevo récord"

Uno de los miembros del equipo de alumnos premiados, Gorka Unzueta, con orígenes vascos por parte de padre, explica aquí que ha supuesto el trabajo y el galardón.

¿Cómo valoran la experiencia?

Ha sido muy interesante porque nos ha permitido aplicar los conocimientos en algo que existe, como es este deporte vasco y que conecta conmigo por temas familiares. Y también ha sido muy enriquecedor conocer otros equipos y proyectos que habían pasado la final.

¿Cuál ha sido el reto?

Idear, pensar y aplicar técnicas que permitieran aumentar la velocidad de la pelota del cesta-punta para que fuera la más veloz del mundo.

¿Y lo han conseguido?

El récord actual lo tiene la pelota de golf con 349 km/hora y se lo arrebató a la pelota del cesta-punta que estaba con 320 km/hora. Nuestro proyecto, con las modificaciones, ha logrado que la pelota del cesta-punta pueda alcanzar los 365 km/hora, logrando un récord.

¿Qué mejoras han aplicado?

Fundamentalmente de tipo aerodinámico y estructurales para que la pelota se deslizara con más rapidez.

¿Hay posibilidad de que algún club deportivo o casa de deportes aplique los cambios?

No, por ahora, porque nuestra cesta y nuestra pelota no es reglamentaria. Pero no es lo más importante. Lo ha sido más el trabajo realizado.