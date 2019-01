Se saca el carné por la mañana y por la noche lo denuncian por alcoholemia en Terrassa

Se saca el carné por la mañana y por la tarde lo denuncian por alcoholemia. Ha ocurrido en Terrassa esta pasada madrugada. A las 0.30, una dotación de la Policía Municipal circulaba por la calle del Periodista Grané y ha parado a un repartidor de comida rápida que conducía un ciclomotor. Al identificarlo, los agentes han sabido que en la base de datos de la DGT no le constaba ningún permiso de conducir. Pero el motorista ha asegurado a los guardias que había aprobado el carné unas horas antes, en la mañana del miércoles, y que por eso aún no figuraría en el sistema de información. Como los policías han apreciado en el repartidor signos de que había consumido alcohol, le han instado a soplar. Una primera prueba ha arrojado un resultado de 0,24 miligramos y la segunda, una tasa de 0,22. En cualquier caso, se trata de resultados positivos, pues un conductor novel no puede superar los 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La Policía Municipal ha cursado una denuncia administrativa, pero si el implicado no demuestra que ha aprobado los exámenes para el permiso de conducción, a esa sanción se le podría sumar una imputación penal por un delito contra la seguridad del tráfico.