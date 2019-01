¿Cómo mejorar tu salud visual?

La salud visual no sólo consiste en ver bien. Está asociada a una serie de signos y síntomas como dolores de cabeza, picor y/o escozor de ojos, visión borrosa, visión doble, no perderse de línea cuando leemos, que no nos moleste la luz, ojos cansados o doloridos, ojos frecuentemente enrojecidos, que no se nos muevan las palabras al leer. Si tenemos alguno de estos signos o síntomas recomendamos revisar la visión.

El 80% de la información que recibimos diariamente se percibe a través de nuestros ojos y el 92% de la población considera que la vista es el sentido más importante. Esto produce que el papel del optometrista sea fundamental en nuestra sociedad para detectar cualquier disfunción visual y tratarla. Los optometristas somos el colectivo sanitario que atiende al público casi en primera instancia, puesto que es muy fácil acceder a cualquier óptica.

El optometrista es el profesional con titulación universitaria que previene, detecta y diagnostica los problemas relacionados con las disfunciones visuales y deriva, si detectamos patologías, a los médicos oftalmólogos.

Un trabajo que suma

Según los últimos estudios publicados recientemente, el 67% de la sociedad tiene algún problema visual. Junto con los médicos oftalmólogos y los optometristas podemos ayudar a mejorar esta situación. Sin embargo, ambos profesionales tienen unas funciones diferentes.

El optometrista es el profesional con titulación de Grado que trabaja para prevenir, detectar y diagnosticar cualquier problema relacionado con las disfunciones visuales. A la vez podemos detectar patologías oculares y, siempre, se debe derivar al médico oftalmólogo. El oftalmólogo o médico oculista, está especializado en salud ocular y se encarga del diagnóstico, tratamiento y la prevención de las patologías relacionadas con los ojos.

Si por un lado, la función del optometrista es la detectar, corregir, prevenir, solucionar problemas y defectos visuales, por otro lado hará falta siempre acudir al oftalmólogo ante cualquier molestia o pérdida de visión o indicio de dolor ocular.

Los optometristas hacemos atención primaria cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, puesto que somos, en la mayoría de casos, el primer filtro antes de una exploración oftalmológica. Los optometristas no somos médicos, aunque si súmanos en conocimientos diagnósticos para ayudar a mejorar la visión de los pacientes. Generalmente en las consultas oftalmológicas encontramos un optometrista trabajando para mejorar la visión de las personas.

Revisiones periódicas y hábitos saludables

Según el protocolo de Salud Visual es recomendable realizar una primera revisión visual y de escucha a partir de los 3 años de edad.

El 30% de la población infantil utiliza gafas, por lo tanto, es muy importante que los niños tengan una buena calidad visual. Los optometristas sabemos bien que las dioptrías pueden variar rápidamente entre los niños y adolescentes, puesto que están en pleno crecimiento y cambio. Consideramos que es muy recomendable hacer revisiones periódicas como medida de prevención. También es muy importante tener buenos hábitos visuales como, por ejemplo, pasar tiempo al aire libre, no acercase el libro o al papel a la hora de leer o escribir, disponer de una buena iluminación, realizar pausas, cada 30 minutos de trabajo en visión próxima hacer un descanso de 2 minutos y mirar a lo lejos. Y no mirar las pantallas de los diferentes dispositivos horas antes de ir a descansar.

La terapia visual

Las disfunciones se pueden corregir con gafas o con lentillas, pero también hay síntomas visuales como por ejemplo la visión borrosa, no saber dónde está la derecha y la izquierda o girar un ojo, que se pueden solucionar gracias a la educación visual (consejos de prevención visual) y al tratamiento con lentes, prismas, filtros o terapia visual. La terapia visual siempre es conducida y supervisada por un optometrista que sabe qué habilidades el paciente tiene que mejorar y sabe cómo entrenarlas. Estas técnicas son utilizadas desde hace más de 40 años.

En los últimos años se está trabajando en varios estudios clínicos para evidenciar sus resultados positivos. En este sentido la optometría ayuda a mejorar la salud visual, a tener un mejor rendimiento y, a la vez, a poder tener una mejor calidad de vida.

(Referenciado del Libro Blanco de la Salud Visual en España 2019 y del Libro Blanco de la Visión en España 2018.)

Yolanda Vierbücher es optometrista y miembro de la ACOTV