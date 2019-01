Alarma de escape de gas por un vertido de gasolina en Can Boada 

Fueron más de cinco horas de incertidumbre. Una alarma por una posible fuga de gas en la calle de la Hispanitat mantuvo en vilo el lunes a vecinos de Can Boada y a los servicios de emergencias. Parece que el olor que generó la alerta se debía a un vertido de gasolina. El 112 avisó a la Policía Municipal a las cinco de la tarde. La policía cortó el tráfico y los bomberos inspeccionaron la zona. No encontraron ningún escape de gas. Concluyeron que el fuerte olor era a gasolina, pero no se pudo determinar su origen. A las 9.15 de la noche continuaban las revisiones. Tampoco técnicos de una compañía de suministro hallaron ninguna fuga.