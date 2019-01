Miki da la sorpresa y representará a España en Eurovisión 2019

El terrassense Miki Núñez será el representante de España en Eurovisón 2019. El joven egarense interpretará "La venda", un tema cargado de fiesta y buen rollo, el próximo 18 de mayo en Tel Aviv. Así lo decidieron los espectadores de la gala "OT Eurovisión", emitida este domingo por La 1 de TVE desde el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa.

La propuesta en solitario de Miki se llevó el 34% de los votos de la audiencia, mientras que "Nadie se salva", la otra canción con la que el terrassense optaba a Eurovisión (a dúo con Natalia), quedó en tercera posición, con el 14% de los votos. Segunda quedó "Muérdeme", interpretada por María (22%), la otra gran favorita de la noche.

Ayer, el de Can Palet presentó ante los medios su candidatura para Eurovisión 2019. "La única frase que me viene a la cabeza es la de 'disfruta, disfruta de todo lo que viene'. Además creo que es una experiencia que en los próximos meses va a aunar mis dos pasiones: la música y viajar", explicó el cantante. "Mi cara de sorpresa al conocer el veredicto es tal cual lo que sentí en ese momento. Al empezar la gala todos pensábamos que iba a ir María a Eurovisión. Sabía que mi canción gustaba, pero no me lo esperaba para nada. Ahora lo único que pienso es en disfrutar y empaparme de todo", destacó. "Creo que Eurovisión es un festival en el que se va a cantar y a mezclar culturas, y eso lo único que puede traer son cosas buenas", añadió.

De criticado a elegido

Sobre "La venda", el intérprete aseguró que "es una canción para disfrutar de la música" y que "tiene un equilibrio entre diversión y elegancia". Ana María Bordas, jefa de la delegación española en Eurovisión, aseguró que el tema "representa muy bien la alegría de España". Además, señaló que "la canción le va muy bien a Miki".

Pese a eso, el joven egarense no partía como favorito. De hecho, cuando se anunciaron los títulos de las 17 canciones con las que varios concursantes de "OT 2018" aspiraban a representar a España en Eurovisión 2019, el terrassense fue duramente criticado en redes sociales después de que le otorgaran tres canciones, habiendo participantes del "talent show" sin propuesta para el festival.

A Miki le tocaría defender en solitario "El equilibrio" y "La venda". También cantaría con Natalia "Nadie se salva". A principios de enero, la primera de estas tres canciones cayó de la carrera por Eurovisión al no encontrarse ni entre las tres propuestas más votadas por los usuarios de RTVE.es ni entre los otros siete temas escogidos por una comisión de evaluación. "La venda" y "Nadie se salva" habían quedado en quinta y novena posición, respectivamente, pero el grupo de expertos las rescató para formar parte de la gala "OT Eurovisión".

Cuando se publicaron las versiones completas de las canciones, la propuesta en solitario del de Can Palet se fue posicionando poco a poco entre las favoritas de los eurofans hasta lograr ser la escogida en la gala de este domingo.

"La venda" es un tema que bebe de la rumba catalana y el ska compuesto por Adrià Salas, de La Pegatina. "Es muy surrealista poder ir a Eurovisión con una canción de La Pegatina, un grupo al que he seguido siempre y admiro", aseguró ayer Miki.

La letra, contra los prejuicios

La letra, como contó el autor, "está enfocada en una especie de proceso de crecimiento personal. Partimos de que hay unos prejuicios sociales, todos hemos nacido en un sitio, somos de una manera, y a medida que avanza la canción, nos vamos quitando vendas para al final poder ser libres".

En una entrevista anterior concedida a RTVE.es, Salas también sostenía que la canción tiene energía y puede dar lugar a una puesta en escena "potente y enérgica". De hecho, este domingo, con "La venda", Miki puso a todo el plató a bailar, incluyendo a compañeros, presentador y jurado. Tan solo acabar su actuación, el público estalló en gritos de "'La venda' a Eurovisión" y Doron Medalie, compositor de la apuesta ganadora de la última edición del certamen, "Toy", interpretada por Netta, pronosticó una posible victoria de Miki en Eurovisión 2019. "Ven a Tel Aviv, por favor. Ven a Tel Aviv porque puedes ganar Eurovisión este año", dijo Medalie.

Hace dos años un sabadellense, Manel Navarro, representó a España en Eurovisión con "Do it for your lover", quedando en el último puesto tras conseguir tan sólo 5 puntos. En 2018, Alfred y Amaia, acabaron en la posición 23 de 26 con "Tu canción". Habrá que ver si Miki consigue dejar a España en un mejor puesto.

Ahora empiezan para él cuatro meses de trabajo intenso. "Desde hoy hasta el 18 de mayo voy a currar muchísimo para mejorar la propuesta. Yo voy a dar lo máximo de mi para hacerlo lo mejor que pueda y que Europa esté orgullosa de lo que hace España en Eurovisión", afirmó Miki.