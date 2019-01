La Marató de Sang se cierra en Terrassa con 500 donantes

El balance de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, y también en Terrassa, es positivo pese a que no se ha alcanzado el número de donaciones previstas. En Terrassa, la campaña, que finalizó el viernes y duró una semana, se ha cerrado con 500 donaciones (493 en concreto) cuando se había fijado seiscientas. En Catalunya, la respuesta ha sido similar. Los bancos han conseguido 9.156 bolsas, una cifra inferior al objetivo que era diez mil.

La organización de la Marató de Donants de Sang ya constató en la recta final que sería difícil cumplir con los retos porque el ritmo de donantes no era el óptimo. Ha influido, de un modo especial, la entrada de la gripe que se convirtió en epidemia y que provocó una asistencia de donantes más contenida de la esperada. También hay que matizar que los objetivos iniciales ya se consideraban muy ambiciosos. Con todo, la valoración es más que positiva en tanto que ha permitido subir el nivel de reservas de cinco a siete días. Sin embargo, el nivel óptimo es de diez días. Es por ello que sigue el llamamiento a contribuir con la actuación solidaria y se anima a las personas que no pudieron acudir por la gripe, que lo hagan en los próximos días, recordando que la sangre no caduca y que las donaciones son necesarias todos los días. La maratón arrancó el pasado 11 de enero y finalizó el viernes 18 de enero. Se activó porque, tras las fiestas navideñas, el nivel de reserva de sangre en los centros hospitalarios cae a mínimos. A lo largo de esos días, los bancos en hospitales y también unidades móviles se emplearon a fondo en esta labor altruista. En Terrassa, como es habitual, ha tomado nombre propio el Banc de Sang i Teixits en Mútua Terrassa, quien reforzó su horario y abrió de manera excepcional el sábado 12 de enero para facilitar el máximo las donaciones.

Cierre

El cierre de la campaña, con marcador incluido, tuvo lugar el viernes por la noche en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, que a finales de 2018 estrenó espacio dentro del nuevo edificio de investigación del hospital. El acto contó con donantes, receptores de sangre, profesionales sanitarios, voluntarios y representantes de Creu Roja, de la Federació de Donants de Catalunya y el Banc de Sang i Teixits.

En esta edición han participado catorce centros hospitalarios repartidos por las cuatro provincias de Catalunya. La maratón de 2019 ha puesto el acento en que la mejor campaña es la que hacen las personas influyentes en las redes sociales. Así, más de veinte mil personas se hicieron #sangfluencer" y ayudaron a difundir la importancia de dar sangre en su entorno.