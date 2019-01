Quan el vol esdevé sorpresa

Dins del nou turisme també destaquen els "viatges sorpresa", mitjançant webs com Waynabox o Wowtrip. Quan l'usuari hi entra, selecciona la seva ciutat d'origen, i les dates d'anada i tornada, acotant-ne els horaris. Però no serà ell qui acabi triant el destí, sinó que l'escollirà la mateixa web i l'hi comunicarà 48 hores abans que surti el vol. El preu és tancat i inclou l'allotjament. Val a dir que el comprador pot descartar prèviament algunes destinacions que no desitgi que l'hi toquin.