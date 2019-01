El nou turisme d'experiències

El turisme està canviant el seu rumb, com ho demostren les noves formes de viatjar. "Ara és molt més ambiciós i imaginatiu; algunes de les seves alternatives i tendències eren impensables fa pocs anys", indica, a l'agència Efe, l'Alberto Alcolea, director executiu de l'operador "online" de viatges WowTrip.

"S'estan generant unes noves dinàmiques, com els viatges sorpresa; els relacionats amb les sèries de televisió, les sortides concebudes per acudir a festivals o les purament gastronòmiques", explica. I és que el turista busca, més que un destí concret, gaudir d'una experiència.

De la pantalla a la realitat

"Viatjar i visitar localitzacions de pel·lícules o bé de sèries mítiques esdevé així una pràctica imprescindible i cada vegada més comuna entre tot tipus de turistes", apunta. Aquests converteixen certs emplaçaments en llocs de trobada per fer "tours" centrats en diverses sèries televisives. Ocorre, per exemple, amb el comptat de Hampshire, al Regne Unit, on es troba el castell de Highclere, el principal decorat de la sèrie "Downton Abbey".

"I també passa amb Dubrovnik, a Croàcia, per "Joc de trons"; a les ciutats angleses de Birmingham, per "Peaky blinders" i Londres, amb "Sherlock Holmes" o "Harry Potter; i ocorre igual amb la capital d'Irlanda, Dublín, per la sèrie 'Penny dreadful'".

Aquests viatges amb un toc "friki" es preparen com a experiencials, perquè "ens agrada molt més sentir-nos part de la sèrie que veiem cada nit al sofà de casa, que no admirar els monuments típics de cada ciutat que visitem", diu.

Cercant l'afició

"Avui hi ha molts viatges que es planegen per menjar un gelat determinat, gaudir d'una cervesa artesanal en un lloc concret o per assistir a un espectacle o un concert", indica. I, ja que hi som, de pas visitarem la ciutat on el concert se celebra. "Això demostra que, cada cop més, la destinació té una importància relativa, ja que per a algunes persones allò fonamental és trobar un passatemps relacionat amb les seves aficions".

"D'aquesta manera, avui en dia resulta habitual conèixer adeptes al turisme de càmping, al gastronòmic, al de museus, al de festivals de música o al de fires ben diverses; també hi ha qui vol viatjar cercant fenòmens paranormals, o bé per fer rutes de vins o xocolates", comenta Alcolea.