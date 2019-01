L'skrei, el bacallà més sibarita

resulta un peix molt valorat, tant per la seva carn blanca, com per tenir una agradable textura i estar gairebé desproveït de greix. Es captura d'una forma sostenible a les costes de Noruega, tot atenent un estricte sistema de quotes.

A Espanya se'n consumeixen entre 3 i 4 mil tones per temporada. És l'skrei, el més gurmet de tots els bacallans noruecs. Cada any, l'espècie arriba a aquell país nòrdic procedent de l'Àrtic. Hi viatja durant l'època en què precisament estem ara, entre el gener i l'abril.

"L'arribada de l'skrei a Noruega resulta tot un esdeveniment al país", assegura en Bjorn Erik Stabell, director a Espanya del Consell de productes del mar de Noruega. A casa nostra, l'interès creixent de professionals i consumidors ha convertit Espanya en el segon mercat que més skrei compra, després, és clar, de Noruega.

Natura circular

El miracle de l'skrei comença on s'uneixen Noruega i Rússia, al gèlid mar de Barents, on tot l'any viuen bancs de bacallans. L'aigua, allà, sempre està fredíssima. Per això els peixos hi creixen molt lentament i necessiten molt temps, cinc o set anys, per reproduir-s'hi.

En acabat, bancs formats per milers de bacallans recorren més de mil quilòmetres des del glacial mar de Barents fins a les illes Lofoten, situades al nord de Noruega, per deixar-hi el ous, just allà on ells mateixos van néixer. La natura sembla tancar el cercle....

Tot i estar tan a dalt en el mapa d'Europa, a les illes Lofoten la temperatura no es tan freda com al mar de Barents, ja que es troben a prop d'un riu marí d'aigua càlida que voreja la costa noruega.

La llengua i el fetge

L'skrei ha determinat durant segles la història de Noruega i en l'actualitat es comercialitza fresc en tot el món. Al país escandinau, la forma típica de servir el bacallà skrei és bullit. Un cop tallat a trossos s'acompanya del fetge, els ous ("las huevas", en castellà) i la llengua del bacallà. Com a guarnició, s'hi solen posar patates al vapor amb mantega salada fosa i un puré de pèsols. També el podem cuinar saltejat amb unes favetes, patata dolça i farigola. O bé fregit i amb una salsa de taronja i puré de patata. En llegirem més receptes si entrem a la següent pàgina web: www.mardenoruega.es.

A Espanya, cada vegada més restaurants introdueixen l'skrei a les seves cartes per ser un producte de temporada que compta amb una carn blanca deliciosa.

A banda, menjarem un peix la pesca del qual està del tot controlada a Noruega, ja que es duu a terme de forma que no posi en perill la població total de bacallans. Es tenen en compte tant les quantitats de peix capturades com els mètodes emprats. Els vaixells i les xarxes, per exemple, no poden superar una mida determinada.