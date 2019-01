Un animal curiós

L'skrei noruec creix d'una forma lenta. En la seva vida adulta sol mesurar entre 70 centímetres i un metre de llargària, i pesa entre 3 i 8 quilos. Una femella gran pot arribar a fresar uns cinc milions d'ous. Per fer-ho és capaç de recórrer mil quilòmetres a contracorrent, atravessant les gèlides aigües del mar de Barents per arribar a les costes del nord de Noruega i allà, a les aigües de les illes Lofoten, realitzar la fresa. En aquest camí, el bacallà skrei realitza un esforç titànic en un temps rècord, de manera que tensa tota la seva musculatura. El mateix dia que els pescadors el capturen, es neteja i se li treuen les vísceres. I atenció, perquè el bacallà skrei té una llengua que només els nens de la regió on es pesca, poden tallar. Així ho marca la tradició. I així s'inicien en la seva captura.