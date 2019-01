Un vehículo con el conductor sin carné choca con un bus y los ocupantes huyen

Cuando llegaron los policías municipales, el conductor seguía allí, pero no así las personas que iban con él en aquel coche que el jueves por la tarde colisionó contra un autbús municipal en Can Palet. El conductor no tenía carné y la policía le ha imputado un delito contra la seguridad del tráfico. Los hechos ocurrieron a las tres de la tarde en la calle de la Duquessa de la Victòria, junto a la de Àngel Guimerà. Un inspector de Tmesa informó a la Policía Municipal: un bus estaba implicado en una colisión en el tramo indicado de Can Palet. Una dotación policial se presentó en la zona. Al parecer, el turismo se saltó un ceda el paso y colisionó contra el autobús y luego, contra un coche estacionado. Pese a la aparatosidad del accidente, no hubo heridos. Según la policía, los pasajeros del automóvil se marcharon, pero el conductor seguía allí. Los guardias lo identificaron y constataron, filtrando sus datos en la Dirección General de Tráfico (DGT), que no disponía de ningún permiso de conducir. Por eso le abrieron diligencias penales por un delito contra la seguridad vial.