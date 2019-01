Qué debemos hacer si tenemos gripe

Jordi Mestres, vicepresidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.



La gripe está causada por un virus y aparece en epidemias sobre todo en invierno. Causa fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta, malestar general, nariz tapada y tos seca. La tos y el cansancio pueden persistir dos semanas más.

Lo primero que hay que decir, es que no hay que automedicarse, más allá de los antitérmicos y se recomienda reposo en la cama mientras se tenga fiebre o malestar general. Beber más de dos litros de líquido al día (agua, zumos infusiones, sopas, caldos). Para la fiebre, si no se es alérgico, se debe tomar paracetamol cada ocho horas. También van bien las friegas de toda la piel con una esponja mojada con agua tibia. Los antibióticos no tienen ninguna utilidad.

También es muy importante tomar medidas para evitar posibles contagios, por eso se aconseja lavarse a menudo las manos, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo, y ventilar los espacios cerrados.

Y nos tenemos que vacunar ?. La vacuna antigripal está indicada en las personas con alto riesgo de tener complicaciones por la gripe. Las personas de más de 60 años o las que tienen enfermedad crónica del corazón, de los bronquios, del riñón, los diabéticos y las personas que tienen disminución de sus defensas. También en embarazadas y en niños con enfermedades crónicas.