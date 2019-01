Bidons Egara: 25 anys amb un projecte que continua amb il·lusió cap al futur

El 19 de gener del 1994, es va inaugurar, pel llavors conseller de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Albert Vilalta, la planta de reciclatge de Bidons Egara, S.L., tot un referent en el sector de la gestió de residus d'envasos.

Aquests 25 anys de recorregut han demostrat sobradament la seva qualitat professional i el seu bon servei, els quals han estat reconeguts al llarg d'aquest temps amb premis com els de la CECOT al Reconeixement a la Creació de Valor Social (2003); els de la Cambra de Comerç de Terrassa amb el Premis Cambra a la Sostenibilitat (2006), a la Responsabilitat Social Corporativa (2012) i al Compromís i la Sostenibilitat (2017). També han rebut la certificació ISO 9001 a la gestió òptima de la qualitat (1999), la certificació ISO 14001 a la responsabilitat mediambiental (1999), la certificació OHSAS 18001 a la Gestió de la Seguretat i Salut Laboral (2009) i la certificació EMAS pel seu sistema de gestió ambiental (2011).

És un camí, el seu, ple de reconeixements i d'inquietud per millorar el medi ambient i, conseqüentment, la salut de les persones. Any darrera any, han prioritzat la millora contínua i la innovació, adoptant sempre un compromís en la gestió sostenible en totes les seves accions socials i mediambientals, especialment en el control, planificació i compliment de tots els vectors ambientals, unes accions que han estat reconegudes amb les certificacions atorgades i que s'han vist recolzades amb iniciatives com l'Ajuda a la Investigació Fundaluce (2004), la Càtedra d'Investigació en Retinosi Pigmentària Bidons Egara (2005) i la col—laboració en programes de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE (2008) i en els Acords Voluntaris per al compromís amb la reducció de CO2 de la Generalitat de Catlaunya (2016).

Bidons Egara, S.L., aquesta empresa membre del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa (Orbital.40) des del 2015, ha demostrat abastament el seu alt nivell professional i el seu compromís mediambiental, dos factors que seguiran sent el seu puntal en un futur que miren amb il—lusió i amb el repte de continuar millorant.

L'exit en aquets anys a sigut sense cap dubte el de tenir un equip de persones que amb el bon treball que realitzen, representa el valor mes important i consolidat de BidonsEgara, s.l.