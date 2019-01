Un film premiado en Cannes en la Filmoteca

Esta noche la Filmoteca ofrece "Dogman", una película premiada en los festivales de Jerusalén, Trieste, Capri y Cannes -mejor actor y mejor "reparto canino"-, que también ha merecido tres galardones del Cine Europeo y ocho del sindicato de periodistas italianos. Es la representante de Italia en los Oscar.

El film, ambientado en un barrio miserable en los años 80, cuenta la historia de un tipo sin carácter ni autoestima que vive dominado por el matón de su barrio. El título hace referencia a la profesión de peluquero canino del personaje. En la primera parte se centra en la tóxica relación del peluquero y el matón y en la segunda, en el intento de venganza del protagonista tras haber pasado una temporada en la cárcel. Según su director, Matteo Garrone (conocido por "Gomorra" y "Reality"), su película habla de "las consecuencias de las elecciones que realizamos todos los días" y de "la diferencia entre lo que somos y lo que creemos ser".

El film se inspira muy libremente en hechos reales. El guion analiza las contradicciones humanas y describe los ambientes con precisión. Por otra parte, la historia está contada sin moralismo ni maniqueísmo pero también con distanciamiento ya que ni uno solo de los personajes cae simpático ni de lejos, lo que hace difícil identificarse con ellos.

La película cuenta con una acertada atmósfera, entre el neorrealismo y el western, buen ritmo y un excelente trabajo de fotografía. Por lo que respecta al reparto, predominan los actores desconocidos -Marcello Fonte, el protagonista, apareció en "Gangs of New York" de Scorsese pero como figurante-, lo que no impide que realicen un gran trabajo.