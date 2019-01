Un títol amb set edicions

Aquest guardó, rotatiu cada any per diferents ciutats de la geografia espanyola, va ser creat l'any 2011 per la Federación Española de Hostelería (FEHR) i la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). Sempre ha estat orientat a la promoció de la gastronomia a nivell nacional e internacional, com un dels seus atractius turístics.

les ciutats escollides

En aquests set anys les ciutats que han ostentat el reconeixement són:

Logronyo, el 2012

Burgos, el 2013

Vitòria, el 2014

Càceres, el 2015

Toledo, el 2016

Huelva, el 2017

Lleó, el 2018