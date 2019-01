Almeria, capital gastronòmica

Aquest nou any la llista de ciutats per descobrir en les rutes gastronòmiques l'encapçala Almeria. Es convertirà en pol d'atracció turística i se'n parlarà molt. El municipi andalús s'estrena com a Capital Espanyola de la Gastronomia després de prendre-li el testimoni a Lleó. Per fer valer el seu reconeixement, durant aquest 2019 la popular ciutat andalusa organitzarà diferents iniciatives de promoció dels seus plats. Serà una bona excusa per visitar aquesta màgica terra del Sud que destaca per les seves tapes, elaborades amb els seus exquisits productes de l'horta i també dels que li regala el mar.

La seva oferta d'activitats per a aquest any és irresistible. Més de 300 actes previstos ompliran el calendari local i el de la província andalusa, de molt contingut gastronòmic. Almeria disposa d'una carta culinària única i excepcional que combina mar i terra i que amb freqüència es presenta en forma de tapes, petites obres mestres de gastronomia.

En les seves cinc llotges hi ha peix per a tots els gustos: la gamba vermella de Garrucha, calamars, sípies, polp, moll, sardina... Les conserves i salaons: bonítol, verat... el pop sec, amb allada o els escabetxos insuperables.

També destaca pels seus embotits, formatges, pernil de Sàrria i la carn de xai... I entre les receptes típiques les "Gurullos" i fideus i les personals molles d'Almeria. Sense oblidar la trilogia mediterrània de pa, oli i vi. I els arrossos a degustar, l'empedrat amb mongetes o amb peix i marisc; les farinetes, la tonyina amb ceba, els guisats i les sopes, l'olla de blat i els brous amb sabor a Almeria.

A l'extrem oriental d'Espanya es troba aquesta ciutat que vol ser el referent gastronòmic d'Andalusia. Ara és un bon moment de redescobrir els seus valors no només culinaris sinó també històrics, culturals i, en definitiva, d'interès turístic.

L'imperi de la tapa

Les tapes són les protagonistes de les cròniques a Andalusia. I Almeria és la província de les tapes per excel·lència. És una manera particular i peculiar de gaudir de la gastronomia, sigui tradicional o creatives. A més, avui dia és un hàbit molt arrelat i un reclam turístic indiscutible. A Almeria es pot gaudir del millor i més variat peix fregit, de plats típics com les "migues" o, fins i tot, la cassola de blat, sense oblidar una oferta variada de pinxos, llom o la cansalada amb pa i oli. Per sis o set euros es pot dinar i molt bé. És el que costen, per exemple, tres canyes de cervesa amb les seves respectives tapes de "migues", pop o patates amb ou ferrat. Un assortit que alimenta la tradició de bars i de restaurants amb més de 100 anys d'història.

Almeria destaca, per tant, per la seva oferta en "petites delícies". Una ciutat dinàmica, acollidora i oberta per descobrir.